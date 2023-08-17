«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Гравенберха

Сразу несколько английских клубов готовы вступить в гонку за подписание полузащитника «Баварии» и сборной Нидерландов Райана Гравенберха. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» на этой неделе сделали официальные запросы о покупке игрока. «Бавария» на данный момент не заинтересована в расставании с 21-летним хавбеком.

В сезоне-2022/2023 Гравенберх провёл 24 матча за «Баварию» в рамках Бундеслиги и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 30 млн.

Ранее стало известно о желании полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа перейти в «Челси», а не в «Ливерпуль».