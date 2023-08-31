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Источник: Кононов ушёл из «Леон Сатурна». Главным тренером станет Широков

Источник: Кононов ушёл из «Леон Сатурна». Главным тренером станет Широков
Олег Кононов
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Главный тренер раменского «Леон Сатурна» Олег Кононов ушёл с поста тренера команды. Директор клуба Роман Широков станет новым главным тренером, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, Олег Кононов написал заявление об уходе из команды по собственному желанию. Вместе с тренером клуб покидают тренер Дмитрий Горяинов и тренер по физподготовке Виталий Яцко.

«Леон Сатурн» в роли исполняющего обязанности главного тренера возглавит директор клуба Роман Широков.
Напомним, Широков занимает пост директора команды с 6 марта 2023 года. В роли тренера экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» ранее не работал.

Команда под руководством Кононова одержала пять побед в шести матчах Леон Второй лиги. «Леон Сатурн» занимает первое место в группе 3, в которой находятся 18 команд.

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