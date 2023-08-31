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«Фенербахче» обыграл «Твенте» и пробился в групповой этап Лиги конференций

«Фенербахче» обыграл «Твенте» и пробился в групповой этап Лиги конференций
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Сегодня, 31 августа, завершился второй матч раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2023/2024, в котором между собой встречались нидерландский «Твенте» и турецкий «Фенербахче». Игра проходила на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде. Матч завершился минимальной победой «Фенербахче» со счётом 1:0. По сумме двух встреч (6:1) в групповой этап Лиги конференций вышел «Фенербахче».

В первом тайме команды изо всех сил пытались открыт счёт в матче. Клубы из Нидерландов и Турции отметились лишь семью жёлтыми карточками на двоих по истечении 45 минут игры. Во втором тайме, на 72-й минуте, нападающий Эдин Джеко с пенальти отправил мяч в ворота, тем самым выведя «Фенербахче» вперёд – 1:0. «Твенте» так и не смог отыграться, и матч завершился со счётом 1:0 в пользу турецкого клуба.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 20:00 МСК
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Окончен
0 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
0:1 Джеко – 72'    
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