Оздоев выступит с ПАОКом в групповом этапе Лиги конференций

Сегодня, 31 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между греческим ПАОКом и шотландским клубом «Харст». Игра проходила на стадионе «ПАОК Спорт Арена» в Салониках, Греция. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Первая встреча завершилась победой ПАОКа со счётом 2:1.
Греческий клуб вышел вперёд уже на 16-й минуте матча. Гол на свой счёт записал экс-игрок донецкого «Шахтёра» Тайсон. На 23-й минуте испанец Брэндон увеличил преимущество хозяев. Во второй половине встречи Яннис Константелиас довёл счёт до крупного. А на 71-й минуте бразилец Тайсон уставил на табло итоговый результат — 4:0. По сумме двух встреч ПАОК одержал победу со счётом 6:1.
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев появился на поле на 64-й минуте матча, но не успел отметиться результативными действиями.
- 31 августа 2023
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