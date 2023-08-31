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Оздоев выступит с ПАОКом в групповом этапе Лиги конференций

Оздоев выступит с ПАОКом в групповом этапе Лиги конференций
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Сегодня, 31 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между греческим ПАОКом и шотландским клубом «Харст». Игра проходила на стадионе «ПАОК Спорт Арена» в Салониках, Греция. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Первая встреча завершилась победой ПАОКа со счётом 2:1.

Греческий клуб вышел вперёд уже на 16-й минуте матча. Гол на свой счёт записал экс-игрок донецкого «Шахтёра» Тайсон. На 23-й минуте испанец Брэндон увеличил преимущество хозяев. Во второй половине встречи Яннис Константелиас довёл счёт до крупного. А на 71-й минуте бразилец Тайсон уставил на табло итоговый результат — 4:0. По сумме двух встреч ПАОК одержал победу со счётом 6:1.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев появился на поле на 64-й минуте матча, но не успел отметиться результативными действиями.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
4 : 0
Хартс
Эдинбург, Шотландия
1:0 Тайсон – 16'     2:0 Brandon – 23'     3:0 Константелиас – 57'     4:0 Тайсон – 71'    
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