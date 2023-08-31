«Боруссия» Дортмунд объявила о подписании Фюллькруга

Нападающий бременского «Вердара» Никлас Фюллькруг перешёл в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

По информации СМИ, «шмели» заплатят за 30-летнего форварда € 13 млн. Стороны подписали трёхлетнее соглашение (до конца июня 2026 года).

Фото: ФК «Боруссия» (Дортмунд)

В сезоне-2022/2023 Фюллькруг провёл 30 матчей за «Вердер» во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и шестью результативными передачами. Нападающий также выступал за сборную Германии на чемпионате мира — 2022 в Катаре, где отличился дважды. Всего за национальную команду Фюллькруг сыграл девять матчей, в которых забил семь голов и сделал один голевой пас. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.