Кокорин впервые за полтора года сыграл за «Фиорентину» в официальном матче

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сыграл за флорентийскую команду в официальной встрече впервые за полтора года. Это произошло в ответном матче квалификационного раунда плей-офф, в котором «фиалки» обыграли «Рапид» (2:0).
Кокорин вышел на поле на 87-й минуте. При его участии «Фиорентина» забила решающий гол с пенальти, назначенного за игру рукой. Отличился аргентинский вингер Николас Гонсалес.
До сегодняшнего матча Кокорин принимал участие в игре «Фиорентины» в апреля 2022 года. Тогда флорентийцы на выезде сыграли вничью с «Наполи» (2:2).
В сезоне-2022/2023 Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провёл 29 матчей в чемпионате Кипра, в которых отметился 13 голами. Контракт игрока с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.
- 31 августа 2023
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:36
-
23:26
-
23:21
-
23:12
-
23:11
-
23:10
-
23:02
-
22:56
-
22:56
-
22:48
-
22:36
-
22:34
-
22:33
-
22:25
-
22:17
-
22:13
-
22:08
-
22:03
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:40
-
21:35
-
21:35
-
21:19
-
21:15
-
21:10
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:51