Кокорин впервые за полтора года сыграл за «Фиорентину» в официальном матче

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сыграл за флорентийскую команду в официальной встрече впервые за полтора года. Это произошло в ответном матче квалификационного раунда плей-офф, в котором «фиалки» обыграли «Рапид» (2:0).

Кокорин вышел на поле на 87-й минуте. При его участии «Фиорентина» забила решающий гол с пенальти, назначенного за игру рукой. Отличился аргентинский вингер Николас Гонсалес.

До сегодняшнего матча Кокорин принимал участие в игре «Фиорентины» в апреля 2022 года. Тогда флорентийцы на выезде сыграли вничью с «Наполи» (2:2).

В сезоне-2022/2023 Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провёл 29 матчей в чемпионате Кипра, в которых отметился 13 голами. Контракт игрока с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.