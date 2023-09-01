Кобелев — о переходе Сазонова: желание игрока попробовать себя в Серии А очень похвально

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал переход грузинского защитника Сабы Сазонова из стана бело-голубых в итальянский «Торино».

«Зря или не зря определяют три стороны: это два клуба и сам игрок. Мы не знаем всех нюансов. Во-вторых, желание игрока попробовать себя в сильном чемпионате, коим является Серия А, очень похвально. Это то, что мы можем сказать со стороны. Ну а что касается того, что «Динамо» осталось без защитника, то Сазонов не всегда играл в основном составе, поэтому думаю, что в любом случае «Динамо» нужно искать игрока на эту позицию.

Я всегда говорил, что здесь много составляющих (для того чтобы закрепиться в основном составе. – Прим. «Чемпионата»). Если игрока приглашает тренер, то у него больше шансов закрепиться. Необходимо смотреть, с кем он будет конкурировать, как быстро он перестроится в скорости. Там больше интенсивность, силовая подготовка у футболистов намного выше. Мы видим даже по Хвиче, что за год он возмужал и окреп. Поэтому сложно обсуждать, получится или нет», – приводит слова Кобелева Metaratings.