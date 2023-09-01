Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 4-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 1 сентября, стартует 4-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Лутон Тауна» и «Вест Хэма».
Полное расписание матчей 4-го тура АПЛ:
1 сентября, пятница:
«Лутон Таун» — «Вест Хэм» — 22:00 мск.
2 сентября, суббота:
«Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон» — 14:30 мск;
«Челси» — «Ноттингем Форест» — 17:00 мск;
«Брентфорд» — «Борнмут» — 17:00 мск;
«Манчестер Сити» — «Фулхэм» — 17:00 мск;
«Бёрнли» — «Тоттенхэм» — 17:00 мск;
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед» — 19:30 мск.
3 сентября, воскресенье:
«Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 16:00 мск;
«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» — 16:00 мск;
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 18:30 мск;
По итогам первых трёх туров «Манчестер Сити» имеет в своём активе девять очков и возглавляет турнирную таблицу. АПЛ-2023/2024 проходит с 11 августа 2023 года по 19 мая 2024 года.
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