Алексей Шпилевский: хочу сыграть с «Ромой» или «Ливерпулем». И не уступить им!

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал победу своей команды в квалификации Лиги Европы над словацким «Слованом» — 6:2. Кипрский «Арис» впервые в истории пробился в групповой этап Лиги Европы.

«Мы продолжаем творить историю, и это потрясающе. Впереди Лига Европы. Я хочу сыграть с «Ромой» или «Ливерпулем». И не уступить им по счёту!

Что я сказал своим игрокам? Что они фантастические ребята. Когда я размышляю о пути, который был пройден нашей командой с момента моего прихода, а это год с лишним, то в плане развития и достижения результатов это просто фантастика.

Перед ответной игрой со «Слованом» я видел и чувствовал, что игроки очень мотивированы. Сказал им, что страсть и воля сыграют свою роль. Парни такое устроили на поле, просто огонь. Шесть забитых мячей говорят сами за себя.

Вернётся ли Кокорин в «Арис»? Буду очень рад, если сможем вернуть Сашу. Знаю, что в четверг он вышел на замену в матче «Фиорентины». Впрочем, сейчас нам придётся подождать с иными комментариями», — сказал Шпилевский на пресс-конференции.