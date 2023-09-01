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Определился состав корзин для жеребьёвки группового этапа Лиги Европы

Определился состав корзин для жеребьёвки группового этапа Лиги Европы
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В пятницу, 1 сентября, в 19:00 мск состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Европы — 2023/2024. Полный состав корзин выглядит следующим образом.

Корзина A: «Ливерпуль», «Вест Хэм» (оба — Англия), «Вильярреал» (Испания), «Рома», «Аталанта» (обе — Италия), «Байер» (Германия), «Аякс» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия);

Корзина B: «Бетис» (Испания), «Марсель», «Ренн» (оба — Франция), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), ЛАСК (Австрия), «Славия» (Чехия), «Карабах» (Азербайджан);

Корзина C: «Брайтон» (Англия), «Фрайбург» (Германия), «Спарта» (Чехия), «Мольде» (Норвегия), «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия), «Маккаби Хайфа» (Израиль), «Штурм» (Австрия), «Шериф» (Молдавия).

Корзина D: «Тулуза» (Франция), «Панатинаикос», АЕК (оба — Греция), ТСЦ (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Ракув» (Польша), «Арис» (Кипр), «Хеккен» (Швеция).

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