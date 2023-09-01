Луческу прокомментировал вылет киевского «Динамо» из еврокубков

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал вылет клуба из Лиги конференции. В ответном матче команда уступила «Бешикташу» со счётом 0:1. Первый матч завершился победой турецкого клуба со счётом 3:2.

«На два тайма у нас были разные тактики. «Бешикташ» открыл счет, после чего его опытные игроки удержали нужный результат. После пропущенного гола наши футболисты, воспитанники динамовской академии, должны были отдать всех себя ради результата, но снова допускали ошибки в обороне.

Я не обсуждаю чужие команды. «Бешикташ» потратил много денег, в его составе выступают опытные игроки, и в этом плане нам конкурировать с ними очень тяжело. Но я горжусь своими игроками, даже с таким сильным соперником они сыграли достойно и представили свою страну на международной арене», — приводит слова Луческу официальный сайт «Динамо».

Киевляне впервые за 18 лет не будут представлены на групповой стадии еврокубков.