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«Обычная ситуация». Никита Чернов рассказал о своей голевой передаче пяткой

«Обычная ситуация». Никита Чернов рассказал о своей голевой передаче пяткой
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Российский защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о своей голевой передаче пяткой в матче Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (5:4).

«Ничего, просто наигрывали. Обычная ситуация. (Смеется). На самом деле просто должен был бежать на ближнюю штангу и мяч чуть-чуть неудобно шел. Пришлось как-то изловчиться. Я так не хотел, просто так получилось.

Забивать – это требуется от всех игроков в этом «Спартаке»? Мне бы хотелось не пропускать, наверное», — сказал Чернов в видео на YouTube-канале РПЛ.

Напомним, до матча с «Динамо» (4:1) в Кубке России у «Спартака» была серия из трёх матчей без побед в чемпионате. Красно-белые сначала уступили «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а затем сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

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