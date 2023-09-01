«Обычная ситуация». Никита Чернов рассказал о своей голевой передаче пяткой
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Российский защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о своей голевой передаче пяткой в матче Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (5:4).
«Ничего, просто наигрывали. Обычная ситуация. (Смеется). На самом деле просто должен был бежать на ближнюю штангу и мяч чуть-чуть неудобно шел. Пришлось как-то изловчиться. Я так не хотел, просто так получилось.
Забивать – это требуется от всех игроков в этом «Спартаке»? Мне бы хотелось не пропускать, наверное», — сказал Чернов в видео на YouTube-канале РПЛ.
Напомним, до матча с «Динамо» (4:1) в Кубке России у «Спартака» была серия из трёх матчей без побед в чемпионате. Красно-белые сначала уступили «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а затем сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).
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