Никита Чернов назвал «космосом» матч «Спартака» с «Пари НН»
Поделиться
Российский защитник Никита Чернов высказался об игре «Спартака» с «Пари Нижний Новгород» в Кубке России. Тот матч завершился со счётом 5:4 в пользу столичной команды.
«Это вообще… Там такой космос был. Приходим в раздевалку – 3:1. И как раз на поле были те, кто обычно не играет – получили шанс. Мы смотрим: всё идёт хорошо, играем отлично, хорошие скорости. Выходим на второй тайм: 46-я, 49-я, 55-я… И уже проигрываем! Антона Зиньковского показывают на экране – он там такое сказал! По губам можно было прочитать. Я с ним полностью согласен.
Трудно ли для защитника, когда команда так открыто играет? Да. Но на это никто не смотрит. Ты им что-то говоришь, а они главное – забивают, и всё», — сказал Чернов в видео на YouTube-канале РПЛ.
Комментарии
- 1 сентября 2023
-
07:21
-
06:54
-
06:42
-
06:01
-
05:57
-
05:51
-
05:50
-
05:42
-
05:36
-
04:58
-
04:24
-
04:00
-
03:41
-
02:09
-
01:34
-
01:20
-
00:40
-
00:40
-
00:35
-
00:30
-
00:30
-
00:20
-
00:18
-
00:10
-
00:10
-
00:02
-
00:01
- 31 августа 2023
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:36
-
23:26
-
23:21
-
23:12
-
23:11
Партнерский контент