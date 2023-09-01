Никита Чернов назвал «космосом» матч «Спартака» с «Пари НН»

Российский защитник Никита Чернов высказался об игре «Спартака» с «Пари Нижний Новгород» в Кубке России. Тот матч завершился со счётом 5:4 в пользу столичной команды.

«Это вообще… Там такой космос был. Приходим в раздевалку – 3:1. И как раз на поле были те, кто обычно не играет – получили шанс. Мы смотрим: всё идёт хорошо, играем отлично, хорошие скорости. Выходим на второй тайм: 46-я, 49-я, 55-я… И уже проигрываем! Антона Зиньковского показывают на экране – он там такое сказал! По губам можно было прочитать. Я с ним полностью согласен.

Трудно ли для защитника, когда команда так открыто играет? Да. Но на это никто не смотрит. Ты им что-то говоришь, а они главное – забивают, и всё», — сказал Чернов в видео на YouTube-канале РПЛ.