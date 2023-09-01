«Аль-Иттихад» согласовал с «Ливерпулем» сделку по переходу Мохамеда Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английский клуб и перейти в саудовский «Аль-Иттихад».

Как сообщает издание Okaz Sports в социальных сетях, стоимость трансфера египетского футболиста согласована. Сегодня игрок должен прибыть в Саудовскую Аравию на частном самолёте.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил Салаху трёхлетний контракт с заработной платой около € 76 млн.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах провёл за «Ливерпуль» три матча, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 65 млн.