Топ-клубы АПЛ регулярно психуют в последний день трансферного окна. Многие новички — трэш!

Последний день трансферного окна вызывает суматоху и даже панику в некоторых клубах. И если финальные сделки середняков общественность пропускает мимо, то к пожарным подписаниям топ-клубов относится внимательно. «Чемпионат» вспоминает несколько нелепейших переходов в последний день ТО.

В 2011-м «Арсенал» устроил Panicbuy – подписал пятерых игроков в последний день

Болельщики лондонского клуба наверняка помнят стихийную закупку более чем 10-летней давности. В народе её окрестили панической: 31 августа 2011 года «Арсенал» подписал сразу пятерых футболистов – Микеля Артету, Пера Мертезакера, Йосси Бенаюна, Андре Сантоса и Пак Чу Юна. Легендами стали лишь первые двое и даже остались в системе клуба – испанец рулит главной командой, а немец – второй командой академии.

Андре Сантос, Микель Артета, Пер Мертезакер и Пак Чу Юн Фото: Getty Images

Бенаюн, очевидно, доигрывал и не принёс большой пользы, хотя статистика у израильтянина была добротная (6+3 в 25 встречах). Сантос больше лечился и ездил по арендам, чем играл (3 гола в 33 матчах). Ну а Пак Чу Юн превратился в мем: за три года всего семь раз вышел на поле, отметился одним голом и провалился в каждой из аренд. А в 2014-м провёл почти полгода без команды.

Из более свежих и неудачных примеров – аренда у «Саутгемптона» Седрика Суареша, после которой «Арсенал» почему-то выкупил португальца, хотя основным игроком тот так и не стал. Но € 10 млн заплатили.

«Челси» тоже ошибался: чего стоят только Обамеянг, Сауль и Закария

Другой лондонский клуб постоянно обжигается на трансферах в последний день окна – чего стоят хотя бы покупка Пьер-Эмерика Обамеянга и аренды Сауля Ньигеса и Дениса Закарии. За габонского форварда заплатили € 12 млн, а он сделал всего 3+1 в 21 матче и уехал бесплатно в «Марсель». Испанца арендовали за € 5 млн летом 2021-го, но за год он только ещё глубже закопал карьеру (1 гол в 23 матчах), а после возвращения в «Атлетико» не вернулся на прежний уровень. Ну а последний просидел почти весь сезон в запасе (1 гол в 11 играх), однако умудрился перейти в «Монако» из «Юве» за € 20 млн. А «Челси» просто сжёг € 3 млн за аренду швейцарца.

Пьер-Эмерик Обамеянг, Денис Закария, Сауль Ньигес Фото: Getty Images

Из примеров чуть более поздних – пожарная закупка-2017, полностью составленная из провалов: купили Дэнни Дринкуотера у «Лестера» за € 38 млн – сейчас чемпион Англии даже не играет, хотя карьеру не завершил – и Давиде Дзаппакосту у «Торино» за € 25 млн.

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Интересно, как в данном контексте смотрится возвращение Криштиану Роналду на «Олд Траффорд» – оно ведь случилось в последний день летнего ТО, за легенду «Ювентус» получил € 17 млн. Стоило ли оно того? Учитывая результаты португальца – вполне. Но если оценивать его влияние на команду, которая стала ограниченной – сделку нельзя назвать удачной. Да и разошлись стороны громко, что ещё больше омрачает ситуацию.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Менее попсовый кейс – аренда Мартина Дубравки у «Ньюкасла». Зачем словака брали, непонятно до сих пор: полгода аренды обошлись в € 2,3 млн, за это время вратарь провёл два матча. С таким успехом посидеть на лавке «Манчестер Юнайтед» наверняка мог кто-нибудь из вас.

«Ливерпуль» тоже обжигается на поздних трансферах

Самый свежий пример – аренда Артура Мело у «Ювентуса» за € 5 млн прошлым летом. За год человек сыграл всего один раз! Красноречивее и быть не может. Сейчас бразилец уже в «Фиорентине»: интересно, сколько раз он сыграет в нынешнем сезоне (пока три матча).

Пример подороже и побольнее – Алекс Окслейд-Чемберлен. Раскрывшись в «Арсенале», англичанин ушёл в «Ливерпуль» ради трофеев и прогресса. И с первым сложилось неплохо: Окс был в сезонных заявках и потому получал медали и кубки. Но со вторым совсем не заладилось: постоянные повреждения сделали из надежды сборной Англии вечного запасного. Алекс провёл в «Ливерпуле» шесть сезонов и за это время сыграл всего в 146 матчах. Кажется, это много, но если проанализировать статистику, то в среднем в каждой из встреч хавбек проводил всего по 45 минут. Так что не стоит обманываться.

Тьягу Илори, Алекс Окслейд-Чемберлен и Артур Мело Фото: Getty Images

Ну и для совсем преданных болельщиков «Ливерпуля». В 2013-м клуб на флажке купил у «Бенфики» защитника Тьягу Илори, который так и не получил шанса в основе и регулярно катался по арендам – за четыре года карьеры на «Энфилде» у парня набралось всего три матча. Сейчас ему 30 лет и он без клуба.

Ещё есть пример Мамаду Сако, но назвать этот трансфер максимально провальным всё-таки сложно — потраченные в 2017-м € 19 млн защитник, наверное, всё-таки отработал.

Куда же без «Манчестер Сити»: Синклейр, Гарсия и Настасич здесь

Скотт Синклейр – один из главных трансферных провалов «Сити». Игрока считали одним из самых многообещающих британских футболистов, но на топ-уровне он с треском провалился: ломался, не выдерживал конкуренции, потерял стабильность. В 2013-м за вингера отдали € 8 млн, это вылилось в три года мучений и скитаний по арендам. За «Манчестер Сити» Скотт сыграл всего 19 раз и не отметился результативными действиями. Сейчас футболисту 34 года, он играет за «Бристоль Роверс» в третьем по силе британском дивизионе.

Матия Настасич перешёл в «Сити» годом ранее, в 2012-м, за € 15 млн. Стать основным защитником амбициозного топ-клуба серб не смог, его регулярно отправляли в аренды. За три года в клубе он провёл в майке «горожан» 51 матч и сделал одну результативную передачу. Сейчас футболисту 30 лет и он находится без клуба.

Скотт Синклейр, Матия Настасич и Хави Гарсия Фото: Getty Images

В тот же день «Ман Сити» объявил о подписании Хави Гарсии – испанского опорника из «Бенфики». За будущего игрока «Зенита» заплатили € 20 млн, но этот ценник полузащитник вряд ли оправдал: его безусловного наигрывали в середине и пытались сделать лидером середины поля, однако мастерства явно не хватало. Оттого через два года он и уехал в Россию. При этом статистика в «Сити» у него неплохая: два гола в 76 матчах. Но легендой и звездой Гарсия так и не стал.

«Тоттенхэм» тоже ошибался, но тратил меньше остальных

Мы знаем, как хорошо Дэниел Леви считает деньги, но даже он ошибается с трансферами в последний день летнего окна. Один из ярчайших примеров – Фернандо Льоренте, который почти не забивал, но много боролся. За «Тоттенхэм» у испанца накопилось 66 матчей, однако, если углубиться в статистику, чаще всего он выходил на замену и играл по 10-15 минут. Результативных действий тоже не так много – 13 голов и шесть ассистов. За Льоренте «Суонси» в 2017-м получил € 15 млн, а через два года испанец бесплатно уехал в «Наполи».

Пример печальнее – Жорж-Кевин Н'Куду, за которого лондонцы в 2016-м отдали € 11 млн. Камерунский вингер живо выглядел во Франции, но на английских полях затерялся: через полтора года его отдали в аренду «Бёрнли», а в 2019 году с концами продали в «Бешикташ». Статистика за «Тоттенхэм» совсем не впечатляет: 1+2 в 27 матчах. Сейчас 28-летний футболист пылит в чемпионате Саудовской Аравии за «Дамак».

Жорж-Кевин Н'Куду, Бенжамен Стамбули, Фернандо Льоренте Фото: Getty Images

Один из самых фантомных новичков «Тоттенхэма» — Бенжамен Стамбули — провёл в Лондоне всего сезон-2014/2015, но обошёлся клубу в € 6 млн. Француза удалось удачно слить «ПСЖ» за € 9 млн, и только это компенсирует провальность трансфера. Ведь в Англии хавбек играл нерегулярно (1 гол в 25 матчах).

А какие провальных трансферы в последний день летнего окна запомнились вам? Пишите в комментариях!