Олег Терёхин объяснил, почему «Динамо» продало Сабу Сазонова в «Торино»

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался об уходе из клуба грузинского защитника Сабы Сазонова. Игрок обороны перешёл в «Торино».

«До этого писали, что Сазонов может стать игроком «Удинезе», но я подумал, что вряд ли он уйдёт. Но, видимо, в «Динамо» решили, что лучше продать футболиста. Наверное, потому, что у него был только год по контракту. Может быть, продлевать не стали бы. Какие‑то деньги за него заплатят, и, стало быть, «Динамо» он не так нужен. Он парень молодой, изначально играл неплохо, но потом какие‑то ошибки были. Просто опыта ещё нет.

Есть ли у него потенциал, чтобы заиграть в Италии? Посмотрим. Но если «Торино» приобрёл его, то, наверное, видит в Сазонове какие‑то перспективы и прогресс. Думаю, всем хорошо: и «Динамо», и Сазонову — всё сложилось. Пусть играет. Чем больше наших молодых ребят в Европе, тем лучше.

Примечательно, что за этот месяц два молодых игрока «Динамо» уехали в хорошие европейские клубы — «Торино» и «Реал Сосьедад». Значит, в Европе внимательно следят за «Динамо» и его молодыми футболистами», – приводит слова Терёхина «Матч ТВ».