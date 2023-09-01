Тихонов: по игре «Зенит» — самая сильная команда в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался в преддверии матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с ПФК ЦСКА. Напомним, игра пройдёт 3 сентября в Москве. По мнению Тихонова, «Зенит» является самой сильной командой РПЛ по игре на данный момент.

«На данный момент «Зенит» сильнее, потому что вернулся Вендел, хоть и не хотел, всё равно вернулся. Он набирает форму и выглядит просто великолепно. Если у тебя такие качественные игроки, как Вендел, в центре поля — это огромный плюс. У ЦСКА, наоборот, потери. Продажи Зайнутдинова, Карраскаля, Медины. Пока они невосполнимы. В данный момент «Зенит» по игре — самая сильная команда в чемпионате», — сказал Андрей Тихонов в эфире «Матч ТВ».