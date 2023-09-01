«Ноттингем Форест» объявил о переходе Нуну Тавареша из «Арсенала»

Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о переходе защитника лондонского «Арсенала» Нуну Тавареша на правах аренды. Футболист будет играть под третьим номером.

«Форест» — исторический клуб, выигравший два Кубка европейских чемпионов, и я счастлив быть его частью. Я очень рад остаться в английской Премьер-лиге, поскольку это лучшая лига в мире, и я благодарен «Ноттингему» за то, что он дал мне такую возможность», — приводит слова Тавареша пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что аренда будет включать в себя опцию выкупа за € 14 млн, а также дополнительные € 3,5 млн в качестве бонусов. При соблюдении определённых условий выкуп Тавареша станет обязательным.

В прошлом сезоне 23-летний защитник играл в аренде во французском «Марселе», проведя за провансальцев 39 матчей и забив шесть голов. В стартовавшем сезоне-2023/2024 португалец в составе «Арсенала» на поле не появлялся.