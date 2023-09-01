Сборная Испании объявила состав на матчи квалификации Евро-2024

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил состав национальной команды на матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Всего в список вошли 24 футболиста. Сборной Испании предстоит сыграть с командой Грузии в Тбилиси 8 сентября и с Кипром в Гранаде 12 сентября.

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Реал»), Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал»), Давид Гарсия («Осасуна»), Алекс Бальде («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Атлетико»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Хосе Гайя («Валенсия»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»).

Полузащитники: Родриго («Манчестер Сити»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Хоселу («Реал»), Абель Руис («Брага»), Марко Асенсио («ПСЖ»), Ламин Ямал («Барселона»).

Испания проиграла Шотландии в матче квалификации Евро:

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.