Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Форвард «Спартака» Кейта Бальде близок к переходу в «Эспаньол»

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в испанском «Эспаньоле». Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

По информации источника, клуб, выступающий во втором дивизионе чемпионата Испании, возьмёт Бальде в аренду до конца сезона-2023/2024 без права выкупа.

Сегодня, 1 сентября, «Спартак» убрал Бальде из заявки команды на сезон РПЛ.

28-летний Бальде перешёл в «Спартак» летом 2022 года на правах свободного агента из итальянского «Кальяри». До этого нападающий выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».

Контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в € 2,5 млн.

Всего за «Спартак» Бальде сыграл 19 матчей, в которых забил четыре гола и сделал один голевой пас.