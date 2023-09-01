Сангаре перейдёт из ПСВ в «Ноттингем Форест»
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Полузащитник ПСВ Ибраим Сангаре перейдёт в английский «Ноттингем Форест», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, сумма трансфера составит € 35 млн, включая бонусы. Персональные условия с игроком также согласованы. Ибраим отправится на медосмотр сразу после окончательного подтверждения сделки.
25-летний Сангаре играет за ПСВ с сентября 2020 года. Нидерландский клуб купил полузащитника у «Тулузы» за € 7 млн. За это время ивуариец успел принять участие в 140 встречах, в которых забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 35 млн.
В нынешнем сезоне Сангаре сыграл два матча и забил один гол.
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