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«Брентфорд» близок к приобретению Бакайоко из ПСВ

«Брентфорд» близок к приобретению Бакайоко из ПСВ
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Английский футбольный клуб «Брентфорд» близок к сделке по подписанию Жоана Бакайоко из ПСВ, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Брентфорд» сделал официальное предложение о покупке футболиста на сумму до € 40 млн, включая дополнительные условия плюс пункт о перепродаже игрока.

20-летний полузащитник пополнил систему клуба ПСВ в 2019 году, перейдя из бельгийского «Андерлехта». За основную команду из Эйндховена Жоан провёл 44 встречи, в которых отметился семью забитыми мячами и десятью результативными передачами.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Бакайоко составляет 10 € млн. Действующий контракт игрока с нидерландским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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