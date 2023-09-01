Блогер не получил аккредитацию на матч «Интер Майами», придя с табличкой «Роналду лучше»

Блогер Lofe, у которого более 1,6 миллиона подписчиков на YouTube, не получил аккредитацию на матч МЛС «Интер Майами» — «Нэшвилл». Он пришёл на стадион с табличкой «Роналду лучше». Об этом сообщил Infobae.

За «Интер Майами» выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. Блогер приехал к стадиону в футболке сборной Португалии с фамилией Криштиану Роналду. Кроме этого, он держал в руках табличку, на которой было написано «Криштиану лучше». Некоторые болельщики спорили с ним перед ареной, сравнивая Роналду с Месси. В дальнейшем уполномоченные сотрудники не предоставили Lofe аккредитацию для прохода на стадион.

Встреча завершилась со счетом 0:0. «Интер Майами» занимает 27-е место в турнирной таблице МЛС, набрав 22 очка после 24 матчей.