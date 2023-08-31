«Лучшего игрока мира загнали в тупик». Месси впервые остался без гола в матче МЛС. Видео

Лионель Месси стабильно забивал за «Интер Майами». Как только аргентинец перебрался в США, то выиграл Кубок лиг, отличившись в каждом из семи матчей вплоть до финала. На прошлой неделе Месси дебютировал в МЛС и снова забил. А теперь впервые в официальных матчах за новый клуб ушёл с поля без голевых действий.

Для команды из Майами это вторая игра с «Нэшвиллом» за 10 дней (до этого встречались в финале Кубка лиг). Тогда закончили вничью – 1:1, а «Интер» оказался сильнее по пенальти (10:9). На этот раз снова не выявили победителя, но без забитых мячей. Серии 11-метровых уже не было, потому что она не предусмотрена в регулярном чемпионате.

Месси был самым активным футболистом в атаке хозяев. На этот раз он провёл на поле все 90 минут. На его счету семь обводок (пять удачных) и семь ударов (два точных – больше, чем у кого-либо). А ещё нападающий регулярно отходил в центр и оттуда делал обостряющие передачи в штрафную. Например, такую отдал низом на Жорди Альбу на 27-й минуте. Получилось опасно, но испанец упустил отличный момент.

Лионель Месси отдаёт передачу Фото: Кадр из трансляции матча

По оценкам WhoScored, Месси стал лучшим футболистом встречи, получив 7,7 балла. Издание 90min поставило Лео 7 баллов, пояснив: «Лучшего игрока мира загнали в тупик защитой «Нэшвилла», но всё же он пытался организовать игру в последней трети, просто вечер не сложился для «Майами» и Месси». А ESPN отдельно выложил эпизод на 97-й минуте, когда нападающий обводит двух соперников и бьёт с острого угла. Подпись к этому видео: «Последняя попытка провалена».

После матча главный тренер «Интера» Херардо Мартино пожаловался и на нехватку времени для подготовки и на стиль игры соперника: «Когда ты оставляешь много футболистов в своей штрафной, то, конечно, у тебя велики шансы не пропустить».

Видео принадлежит MLS. Посмотреть его можно на YouTube-канале Major League Soccer.

Несмотря на результат, у Месси в целом всё ещё отличная статистика. После 10 официальных матчей у него 11 голов (без учёта пенальти), три ассиста и один трофей. Победная серия при Месси прервалась, но беспроигрышная продолжается и насчитывает уже 10 матчей. Неплохо для команды, которая до прихода Месси не могла победить в 11 турах подряд.

Вскоре после ничьей «Майами» свой матч проводил «Торонто», который внезапно победил (после восьми поражений подряд в МЛС). Таким образом, эти два клуба сравнялись по очкам и делят последнее место. Команда Месси находится в таблице выше за счёт большего количества побед (а ещё у «Интера» три матча в запасе).

Нельзя сказать, что последние команды лиги бьются за выживание, потому что в МЛС никто не вылетает. Вопрос в том, удастся ли «Майами» зацепиться за девятое место? Оно позволяет сыграть стыковой матч за попадание в плей-офф. Команде Месси нужно преодолеть отставание в 10 очков, проведя ещё 10 матчей. Задача выглядит вполне достижимой, учитывая, что соперники провели на несколько встреч больше и по потерянным очкам отставание от девятой строчки составляет всего четыре очка.