Энди Кэрролл перешёл в клуб французской Лиги 2 «Амьен»

Экс-игрок сборной Англии Энди Кэрролл, находившийся в статусе свободного агента после окончания контракта с «Редингом», выбрал неожиданный вариант для продолжения карьеры. 34-летний форвард подписал договор с клубом из французской Лиги 2 «Амьеном», сообщает пресс-служба «единорогов».
Кэрролл известен по выступлениям за «Ньюкасл Юнайтед», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед» и сборную Англии. В 2011 году «Ливерпуль» заплатил «Ньюкаслу» за трансфер Энди больше € 40 млн. За сборную Англии форвард отыграл девять матчей, в которых забил два гола. В 2012 году Кэрролл принял участие в чемпионате Европы.
В прошлом сезоне Кэрролл забил девять голов и отдал две результативные передачи в 30 матчах Чемпионшипа за «Рединг». В «Амьене» нападающий будет выступать под 99-м номером.
- 1 сентября 2023
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