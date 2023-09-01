Коло Муани не перейдёт в «ПСЖ», если «Айнтрахт» не купит Экитике

Трансфер нападающего немецкого «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани в «Пари Сен-Жермен» находится под угрозой срыва из-за того, что клуб из Франкфурта-на-Майне не может оформить переход форварда Уго Экитике из «ПСЖ», сообщает журналист L'Équipe Лоик Танзи.

По данным источника, несмотря на то что «ПСЖ» договорился с «Айнтрахтом» по поводу перехода Коло Муани за € 90 млн, сделка может быть отменена из-за того, что клуб из Германии не может подписать замену своему форварду в лице Экитике, который, в свою очередь, отклонил три предложения по контракту от клуба из Франкфурта-на-Майне.

Стоит отметить, что трансферное окно в Германии закрывается в 19:00 мск и сделка может не состояться, если стороны окончательно не уладят все оставшиеся детали.