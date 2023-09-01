Луис де ла Фуэнте извинился за аплодисменты в адрес Рубиалеса

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте принёс извинения за аплодисменты в адрес бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

«Учитывая последствия моих аплодисментов на собрании, я хочу объяснить сложившуюся ситуацию. Я получил резкую критику, которая полностью заслужена. Я прошу прощения за это, мне нет оправданий.

Я пришёл на собрание убеждённым, что это акт прощания с президентом, но всё оказалось совершенно иначе. Эти жесты не отражают мои ценности или образ жизни. Я всегда придерживался равенства и уважения. За 26 лет работы тренером я всегда вёл себя безупречно.

Ни Дженни, ни даже остальные её товарищи по команде не несут ответственности за то, что произошло после финала чемпионата мира. Я бы хотел перевернуть страницу и снова поговорить о футболе.

Я за равенство и уважение. Мы все должны совершенствоваться в этом вопросе, и я – первый. Дайте мне право совершать ошибки и исправлять их.

Мне не нужно уходить в отставку, я просто должен извиниться. Я совершил ошибку, непростительную человеческую ошибку. Если бы я мог вернуться назад, я бы не совершил этот поступок снова», – приводит слова главного тренера Испании Marca.

Напомним, ФИФА временно отстранила Рубиалеса от должности президента испанской федерации за инцидент с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения победителей после финала чемпионата мира по футболу среди женщин.