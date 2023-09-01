Анчелотти высказался о предстоящем дебюте Беллингема на «Бернабеу»

Главный тренер мадридского «Реала» итальянец Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем 4-го тура испанской Ла Лиги с «Хетафе» высказался на тему предстоящего дебюта англичанина Джуда Беллингема на «Сантьяго Бернабеу».
«Они будут рады увидеть его (Беллингема. – Прим. «Чемпионата») вживую на стадионе. У него такая сильная личность, что люди будут счастливы, получив возможность наслаждаться его игрой», – приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно. Английский футболист был признан лучшим игроком августа в Ла Лиге. 20-летний игрок мадридского клуба забил четыре мяча в составе «сливочных» в прошедших трёх играх чемпионата Испании по футболу.
Матч «Реала» с «Хетафе» состоится 2 сентября в 17:15 мск. Клуб из Мадрида на данный момент возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.
Гол Беллингема в матче 3-го тура Ла Лиги «Реал» — «Сельта».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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