Изидор близок к переходу в «Метц» из «Локомотива». Игроку осталось пройти медосмотр
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Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор близок к переходу во французский «Метц». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Локомотив» и «Метц» согласовали детали перехода 23-летнего футболиста. Если нападающий успешно пройдёт медосмотр, то станет игроком французского клуба.
Ранее сообщалось, что на приобретение Изидора в это трансферное окно претендует «Марсель», однако в руководстве этого клуба опровергли информацию о достижении договорённости по переходу игрока.
Француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Изидор провёл четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету две игры и один гол в Фонбет Кубке России.
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