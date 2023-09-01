15 трансферов, которые мы ждём сегодня

Летнее трансферное окно в топ-лигах Европы закрывается! У клубов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции остался последний день, чтобы усилить составы новичками. Вне всяких сомнений, 1 сентября на рынке будет особенно горячо. Какие сделки ещё могут состояться сегодня? Рассказываем о самых ожидаемых переходах.

Рандаль Коло Муани – в «ПСЖ»

У «ПСЖ» до последнего затянулись переговоры с «Айнтрахтом» о покупке нападающего Коло Муани. На днях парижане увеличили своё предложение до € 70 млн + € 10 млн бонусами. Немецкий клуб, в свою очередь, хочет получить на замену Рандалю форварда «ПСЖ» Уго Экитике. Стороны никак не могут договориться. Стало известно, что Коло Муани бойкотирует тренировки «Айнтрахта» и настаивает на своём трансфере.

«Надеюсь, «Айнтрахт» позволит мне перейти в «ПСЖ», – сказал Рандаль. – Я многим обязан этой команде. Я всегда старался изо всех сил. Но ни для кого не секрет, что «ПСЖ» сделал мне рекордное предложение, я бы хотел присоединиться к ним, поскольку это большая возможность для развития моей карьеры».

Рандаль Коло Муани Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Жоау Канселу – в «Барселону»

Несколько трансферов перед закрытием окна планирует совершить и «Барселона». Переговоры каталонского клуба с «Манчестер Сити» по поводу подписания Канселу длятся так долго, что кажется, будто португалец уже не один матч сыграл за сине-гранатовых. Но скоро это действительно может случиться. Инсайдер Фабрицио Романо написал о договорённости «Барсы» с «Ман Сити» о переходе защитника на правах аренды. Однако вопрос упирается в пункт о выкупе игрока: англичане настаивают на нём, а каталонцы не хотят включать в договор эту опцию из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Жоау Канселу Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Жоау Феликс – в «Барселону»

Ещё один португальский Жоау, по которому «Барса» вела активные переговоры в конце лета, – это Феликс. В случае с форвардом «Атлетико» речь тоже идёт об аренде. Каталонский клуб может отдать € 6-7 млн, чтобы заполучить его услуги на сезон-2023/2024. Если сделка всё же не состоится, то Феликс, по данным Caught Offside, готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии. В ближайшие часы определится будущее 23-летнего португальца, который не хочет оставаться в «Атлетико».

Жоау Феликс Фото: Angel Martinez/Getty Images)

Ансу Фати – в «Брайтон»

Один из главных талантов «Барселоны» Фати всё же уйдёт из команды при Хави. Правда, пока не окончательно, а в аренду без права выкупа. Согласно инсайду Романо, и сам Ансу, и каталонский клуб приняли предложение «Брайтона». На переезд вингера в АПЛ повлиял главный тренер английской команды Роберто Де Дзерби, который очень хотел видеть Фати в «Брайтоне». «Челси» и «Тоттенхэм» тоже проявляли интерес к 20-летнему испанцу, но эти варианты в конце концов отпали.

Ансу Фати Фото: Eric Alonso/Getty Images

Матеус Нунес – в «Манчестер Сити»

Сильнейший клуб Европы вот-вот должен объявить о подписании полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса. На сайте ESPN появилась новость, что после долгих переговоров руководители двух клубов всё же ударили по рукам и согласовали трансфер за сумму, равную € 55 млн. В обратном направлении отправится полузащитник Томми Дойл. «Вулверхэмптон» арендует его у «Ман Сити» с право выкупа за £ 5 млн, при этом «горожане» хотят сохранить за собой 50% от будущей перепродажи игрока.

Матеус Нунес Фото: Michael Steele/Getty Images

Коул Палмер – в «Челси»

Выкупив Матеуса Нунеса, «Манчестер Сити» отпустит также полузащитника Палмера. «Челси» успешно завершил переговоры с «горожанами» о трансфере 21-летнего игрока. По информации Романо, сумма сделки составит около € 46 млн. «Ман Сити» сможет заработать даже больше, если будут активированы бонусы в размере € 6 млн. Воспитаннику клуба из Манчестера осталось только пройти медосмотр и подписать контракт с «Челси».

Коул Палмер Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Серхио Регилон – в «МЮ»

Из «Челси» в Манчестер мог переехать защитник Марк Кукурелья. Только не в «Сити», а в «Юнайтед». Инсайдер Романо узнал, что 25-летний игрок накануне согласовал условия контракта с «МЮ», а клубы обсуждали аренду испанца на один сезон. Но «Челси» хотел заработать на ней € 8 млн, тогда как «Юнайтед» предлагал изначально € 3 млн и возможность вернуть испанца зимой. В результате сделка сорвалась. Как стало известно The Athletic, манкунианцы переключились на защитника «Тоттенхэма» Регилона. Его трансфер – более выгодный для «МЮ» – должны оформить 1 сентября.

Серхио Регилон Фото: Paul Kane/Getty Images

Софьян Амрабат или Пьер-Эмиль Хёйбьерг – в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» должен наконец-то решить вопрос с подписанием центрального полузащитника. По данным журналиста Николо Скиры, манкунианцы согласовали контракт с героем ЧМ-2022 Амрабатом и договариваются о его трансфере с «Фиорентиной». Марокканец настаивает на переходе и всё ещё тренируется отдельно от команды. Возможна аренда с обязательством выкупа. Если же сделка провалится, то у «МЮ» есть вариант с Хëйбьергом из «Тоттенхэма». Манкунианцам предложена кандидатура датчанина, этого игрока тоже рассматривают.

Софьян Амрабат Фото: Alex Grimm/Getty Images

Райан Гравенберх – в «Ливерпуль»

«Ливерпулю» тоже очень нужен центральный полузащитник. После неудачных попыток подписать Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа английский гранд переключился на Гравенберха из «Баварии». Как сообщил журналист Давид Орнштейн, два клуба активно обсуждают трансфер голландца, а сам Райан будет рад переходу в «Ливерпуль». «Бавария» заинтересована в продаже Гравенберха, но в случае ухода полузащитника потребуется решить вопрос с его заменой. Между тем, как утверждает Diario Ole, «Ливерпуль» параллельно обсуждает возможную покупку защитника «Байера» Пьеро Инкапье за £ 38 млн.

Райан Гравенберх Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Жоау Пальинья или Скотт Мактоминей – в «Баварию»

Скорее всего, Гравенберха в средней линии «Баварии» заменит полузащитник «Фулхэма» Пальинья. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, чемпионы Германии согласовали пятилетний контракт с португальцем. «Бавария» готова выложить за трансфер 28-летнего игрока от € 50 млн до € 60 млн, а сам Пальинья уже сообщил английскому клубу и главному тренеру «Фулхэма» Марку Силве, что хочет немедленно перейти в «Баварию». Ещё один вариант для мюнхенцев в центр поля – Мактоминей из «МЮ». Но, по данным Bild, за него не собираются платить € 40-45 млн, которые просили манкунианцы.

Пальинья Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Трево Чалоба или Эрик Дайер – в «Баварию»

Помимо того, в последний день летнего окна «Бавария» намерена решить вопрос с усилением центра обороны. Тут тоже есть два кандидата. В переходе Чалобы из «Челси» заинтересован лично главный тренер Томас Тухель, при котором Трево дебютировал за лондонцев в 2021 году. «Челси» готов к продаже защитника, но до сих пор клубы не договорились. Также вслед за Кейном из «Тоттенхэма» в «Баварию» может перебраться Дайер. Чемпионы Германии пытались (пока без успеха) арендовать или выкупить 29-летнего игрока, чей контракт со «шпорами» действует до конца нынешнего сезона.

Трево Чалоба Фото: Getty Images for Premier League

Бреннан Джонсон – в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм», в свою очередь, пытается дожать «на флажке» «Ноттингем Форест» и выкупить нападающего Джонсона. За Бреннана также борется «Брентфорд», который уже сделал три предложения по трансферу 22-летнего игрока. По данным Daily Mail, сумма последнего была близка к £ 40 млн, тем не менее «Ноттингем Форест» отказался продавать Джонсона за эти деньги и надеется получить около £ 50 млн. Претендовал на Джонсона и «Челси», но даже там посчитали запросы «лесников» слишком большими. В прошлом сезоне АПЛ Джонсон сыграл 38 матчей и забил восемь голов.

Бреннан Джонсон Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Леонардо Бонуччи – в «Унион»

Центральный защитник «Ювентуса» покидает Италию, чтобы попробовать себя в чемпионате Германии и сыграть этой осенью в Лиге чемпионов. 36-летний Бонуччи станет новичком «Униона». Леонардо улетел в Берлин и после прохождения медосмотра подпишет контракт на один год. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ещё в феврале 2023-го дал понять Бонуччи, что не будет рассчитывать на него. В прошлом сезоне Леонардо сыграл 26 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Леонардо Бонуччи Фото: Claudio Villa/Getty Images

Мехди Тареми – в «Милан»

Руководители «Милана» потратили много времени, чтобы уговорить коллег из «Порту» продать лучшего бомбардира «драконов» Тареми за адекватные деньги. Португальцы сначала просили за 31-летнего игрока не менее € 30 млн, но, в конце концов, согласились на € 15 млн плюс бонусы. По информации Gazzetta dello Sport и журналиста Саши Тавольери, «россонери» договорились и с самим иранцем о трёхлетнем контракте с зарплатой в € 3 млн год. Однако накануне стало известно, что сделка может сорваться из-за того, что агент игрока Жорже Мендеш в последний момент решил изменить условия, касающиеся бонусов и агентской комиссии. Переход всё ещё реален, но «Милан» изучает и альтернативные варианты.

Мехди Тареми Фото: Octavio Passos/Getty Images

Вильсон Изидор – во Францию

Из чемпионата России в топ-лигу может перебраться ещё один легионер. Нападающий «Локомотива» Изидор близок к возвращению во Францию. В последние дни Вильсона связывали то с «Марселем», то с «Лорьяном», то с «Метцем». Железнодорожники, отправившись на кубковый матч в Ростов-на-Дону, оставили француза тренироваться в Москве, чтобы тот в любой момент мог вылететь на медосмотр для нового клуба. Как отмечает Le Parisien, Изидор принял предложение «Лорьяна», однако тренер команды не поддерживает его трансфер. Теперь переход в «Метц» кажется более вероятным.