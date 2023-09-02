Мэйсон Гринвуд на правах аренды перешёл в «Хетафе»
Поделиться
«Хетафе» официально объявил о переходе английского нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.
Форвард будет выступать в испанском клубе на правах аренды до конца сезона-2023/2024.
21-летний Гринвуд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt ранее оценивал рыночную стоимость нападающего в € 50 млн.
Ранее «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление, в котором сообщил о планах расстаться с нападающим. Сам Гринвуд согласился с таким решением руководства «красных дьяволов». В нынешнем сезоне форвард за «Юнайтед» не играл.
Напомним, Гринвуд не играл за «красных дьяволов» более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения.
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
01:47
-
01:33
-
00:59
-
00:44
-
00:42
-
00:35
-
00:14
-
00:00
- 1 сентября 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:42
-
23:41
-
23:38
-
23:33
-
23:31
-
23:20
-
23:15
-
23:07
-
23:03
-
22:48
-
22:48
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:06
-
21:57
-
21:50
-
21:42
-
21:41
-
21:32
-
21:24
Партнерский контент