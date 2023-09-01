Главный трансферный облом лета. В «Баварию» уже приехал игрок и даже сфотографировался!

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья – возможно, главный футбольный неудачник этого лета. Ему в 28 лет прилетело предложение от топ-клуба, это был шанс всей жизни, но в последний день трансферного окна переход сорвался. Рассказываем самую грустную историю этого дня.

Всех ошарашил Фабрицио Романо: в одной из соцсетей он сообщил, что переход Пальиньи в «Баварию» сорвался. Причиной могли стать разногласия между мюнхенцами и «Фулхэмом» по каким-то деталям сделки.

Вдвойне грустно за игрока, потому что он уже успел сфотографироваться в майке чемпиона Германии, очевидно, клуб готовился к представлению новичка. Жоау даже прошёл два медосмотра! И все зря…

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» отпустил игрока в Мюнхен, но без разрешения на медосмотр. Неужели именно это стало причиной срыва трансфера? Футболист и его представители поступили самовольно? Вроде бы нет. Тогда зачем лондонцы дали добро на вылет в Германию? История максимально странная, и, вероятно, подробности вскроются позже.

Жоау Пальинья Фото: MB Media/Getty Images

Пальинья – весьма средний игрок, в Англии он провёл всего сезон. Жоау 28 лет – кажется, это был первый и последний шанс пробиться на топ-уровень из середняка. Контракт португальца с «Фулхэмом» рассчитан до лета 2027-го, а ориентировочная стоимость составляет € 40 млн. «Бавария» должна была заплатить за игрока € 65+ млн.

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Самая явная причина срыва сделки – «Фулхэм» за сутки не нашёл Пальинье замену. Но прямо сейчас эта версия выглядит странно. Ведь на кону были большие деньги, а в итоге клуб получил демотивированного футболиста в важной зоне и ничего не заработал.