«ПСЖ» объявил о переходе нападающего Коло Муани из «Айнтрахта»

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани.
Соглашение между французским клубом и форвардом рассчитано до 2028 года.
По информации СМИ, сумма сделки составила порядка € 75 млн плюс бонусы. Ранее футболист публично заявлял о желании покинуть немецкую команду и перейти в «ПСЖ». Коло Муани стал игроком «Айнтрахта» летом 2022 года, перейдя из «Нанта» на правах свободного агента.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 80 млн. В прошлом сезоне Коло Муани провёл 46 матчей во всех турнирах за «Айнтрахт», в которых отметился 23 голами и 17 результативными передачами.
В летнее трансферное окно состав «ПСЖ» пополнили защитники Милан Шкриньяр и Лукас Эрнандес, полузащитники Марко Асенсио и Мануэль Угарте и нападающие Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш и Брэдли Баркола.
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