Экс-форвард «Реала» Мариано Диас перешёл в «Севилью»

Испанская «Севилья» на своём официальном сайте объявила о достижении принципиальной договорённости о переходе в клуб нападающего Мариано Диаса.

Соглашение форварда с «Севильей» рассчитано до июня 2025 года. В новый клуб Диас перешёл на правах свободного агента из мадридского «Реала».

30-летний Диас в раннем возрасте оказался в системе «Реала» и до 2017 года не покидал мадридский клуб. Тогда форвард был продан французскому «Лиону» за € 8 млн. Через год «Реал» выкупил Диаса обратно за € 21,5 млн. Сейчас футболист покинул «Королевский клуб» бесплатно.

В прошлом сезоне Диас сыграл за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, проведя на поле 155 минут. Форвард не отметился результативными действиями.

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