Экс-форвард «Реала» Мариано Диас перешёл в «Севилью»

Испанская «Севилья» на своём официальном сайте объявила о достижении принципиальной договорённости о переходе в клуб нападающего Мариано Диаса.
Соглашение форварда с «Севильей» рассчитано до июня 2025 года. В новый клуб Диас перешёл на правах свободного агента из мадридского «Реала».
30-летний Диас в раннем возрасте оказался в системе «Реала» и до 2017 года не покидал мадридский клуб. Тогда форвард был продан французскому «Лиону» за € 8 млн. Через год «Реал» выкупил Диаса обратно за € 21,5 млн. Сейчас футболист покинул «Королевский клуб» бесплатно.
В прошлом сезоне Диас сыграл за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, проведя на поле 155 минут. Форвард не отметился результативными действиями.
«Севилья» — «Жирона». Обзор матча. Ла Лига 23/24. 3-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 2 сентября 2023
-
10:55
-
10:49
-
10:46
-
10:36
-
10:27
-
10:26
-
10:18
-
10:15
-
10:15
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:50
-
09:49
-
09:45
-
09:43
-
09:40
-
09:32
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:15
-
09:15
-
09:13
-
09:07
-
09:00
-
08:30
-
08:08
-
07:17
-
06:50
-
06:27
-
06:10
-
05:47
-
05:27