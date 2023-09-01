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«Севилья» объявила о расторжении контракта с Папу Гомесом

«Севилья» объявила о расторжении контракта с Папу Гомесом
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Испанская «Севилья» на своём официальном сайте объявила о расторжении контракта с аргентинским полузащитником Алехандро «Папу» Гомесом.

«Севилья» благодарит Папу Гомеса за работу и желает ему всего наилучшего в будущем», — гласит сообщение пресс-службы клуба.

Соглашение аргентинца с испанским клубом было рассчитано до конца сезона-2023/2024, однако теперь полузащитник стал свободным агентом.

Всего за «Севилью» Гомес сыграл 90 матчей во всех турнирах, отметившись в них 10 голами и шестью результативными передачами. В составе испанского клуба аргентинский футболист одержал победу в Лиге Европы.

35-летний Гомес за свою карьеру в Европе успел поиграть за «Катанию», «Металлист» и «Аталанту». В 2022 году он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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