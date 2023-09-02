«Айнтрахт» попробует заменить Коло Муани свободным агентом

«Айтрахт» из Франкфурта рассматривает кандидатуру 35-летнего Антони Модеста в качестве замены ушедшему в «ПСЖ» Рандалю Коло Муани. Об этом сообщает Foot Mercato.
Летнее трансферное окно закрылось для клубов немецкой Бундеслиге в пятницу, 1 сентября. «Айнтрахт», продавший Рандаля Коло Муани в «Пари Сен-Жермен», рассчитывал заменить форварда парижанином Уго Экитике, но не сумел вовремя договориться о переходе, чтобы успеть зарегистрировать футболиста. Сейчас руководство франкфуртского клуба работает над поиском запасного плана.
Поскольку игроки, связанные контрактными обязательствами, теперь недоступны для «Айнтрахта», «орлы» изучают профили футболистов, которые находятся в статусе свободных агентов. Одним из таких является опытный французский нападающий Антони Модест.
У Модеста был контрастный опыт выступлений за дортмундскую «Боруссию», которая не стала продлевать контракт с игроком по окончании сезона, но Антони обладает тем преимуществом, что хорошо знает чемпионат Германии. Уроженец Канн ярко выступил в сезоне-2021/2022 годов, забив 23 гола и отдав четыре результативные передачи в 35 матчах во всех турнирах за «Кёльн».
- 2 сентября 2023
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