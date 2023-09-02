Гацкан: проект Саудовской Аравии интересен для них. Будь у меня предложение, я бы подумал

Бывший футболист российских клубов «Рубин», «Ростов», «Крылья Советов», а также сборной Молдавии Александр Гацкан прокомментировал массовое прибытие в чемпионат Саудовской Аравии футбольных звёзд из Европы.

«Проект Саудовской Аравии интересен для них. Они хотят этим развивать уровень своих футболистов. Когда играешь с местными футболистами — это одно, а когда приезжают такие звёзды, можно прогрессировать, появляется конкуренция в командах и в чемпионате. Это прогресс для чемпионата и сборной Саудовской Аравии.

Для местных зрителей — это топ. Для остальных зрителей? Я не смотрю. Для тех, кто фанатеет от каких-то звёзд, это может быть интересно. Поехал бы я? Если бы в мою бытность игроком у меня было предложение от клуба из Саудовской Аравии, я бы подумал», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.