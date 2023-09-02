Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«От Манчини мне досталась хорошая команда». Спаллетти — о сборной Италии

«От Манчини мне досталась хорошая команда». Спаллетти — о сборной Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил состав национальной команды, который достался ему после предыдущего наставника итальянцев Роберто Манчини.

«Досталась ли мне та сборная, что выиграла чемпионат Европы, или та, что не вышла на чемпионат мира? Я не обращаю внимания на результаты. От Манчини мне досталась хорошая команда. Он выиграл чемпионат Европы, у него была серия из 37 матчей без поражений. В составе много молодых парней, таланты которых могут быть полезны. Мы хотим играть как сильная футбольная нация, как Италия», — приводит слова Спаллетти с пресс-конференции журналист Джанлука Ди Марцио.

Спаллетти по окончании прошлого сезона покинул «Наполи», с которым выиграл чемпионат Италии. Манчини перешёл в сборную Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Объявлена заявка сборной Италии на матчи отбора Евро-2024 с Северной Македонией и Украиной

Италия переиграла Нидерланды в матче за 3-е место Лиги наций

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android