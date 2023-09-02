«От Манчини мне досталась хорошая команда». Спаллетти — о сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил состав национальной команды, который достался ему после предыдущего наставника итальянцев Роберто Манчини.

«Досталась ли мне та сборная, что выиграла чемпионат Европы, или та, что не вышла на чемпионат мира? Я не обращаю внимания на результаты. От Манчини мне досталась хорошая команда. Он выиграл чемпионат Европы, у него была серия из 37 матчей без поражений. В составе много молодых парней, таланты которых могут быть полезны. Мы хотим играть как сильная футбольная нация, как Италия», — приводит слова Спаллетти с пресс-конференции журналист Джанлука Ди Марцио.

Спаллетти по окончании прошлого сезона покинул «Наполи», с которым выиграл чемпионат Италии. Манчини перешёл в сборную Саудовской Аравии.

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