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Объявлена заявка сборной Италии на матчи отбора Евро-2024 с Северной Македонией и Украиной

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти определился с фамилиями 29 футболистов, которые начнут подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Сборной Италии предстоят матчи с Северной Македонией (9 сентября) и Украиной (12 сентября).

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»).

Защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – «Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Николо Казале, Алессио Романьоли (оба – «Лацио»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба – «Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Маттео Пессина («Монца»), Сандро Тонали («Ньюкасл Юнайтед»).

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Вильфред Ньонто («Лидс Юнайтед»), Чиро Иммобиле, Маттиа Цаканьи («Лацио»), Маттео Политано, Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»).

Напомним, сборная Италии — действующий победитель чемпионата Европы. Итальянцы, не прошедшие квалификацию на два последних чемпионата мира, в финале Евро-2020 обыграли сборную Англии в серии пенальти.