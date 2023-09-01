Объявлена заявка сборной Италии на матчи отбора Евро-2024 с Северной Македонией и Украиной

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти определился с фамилиями 29 футболистов, которые начнут подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.
Сборной Италии предстоят матчи с Северной Македонией (9 сентября) и Украиной (12 сентября).
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»).
Защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – «Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Николо Казале, Алессио Романьоли (оба – «Лацио»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба – «Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»).
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Маттео Пессина («Монца»), Сандро Тонали («Ньюкасл Юнайтед»).
Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Вильфред Ньонто («Лидс Юнайтед»), Чиро Иммобиле, Маттиа Цаканьи («Лацио»), Маттео Политано, Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»).
Напомним, сборная Италии — действующий победитель чемпионата Европы. Итальянцы, не прошедшие квалификацию на два последних чемпионата мира, в финале Евро-2020 обыграли сборную Англии в серии пенальти.
- 1 сентября 2023
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:06
-
21:57
-
21:50
-
21:42
-
21:41
-
21:32
-
21:24
-
21:08Резиуан Мирзов перейдёт в «Нефтчи» Эксклюзив
-
21:03
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:40
-
20:35
-
20:19
-
20:16
-
20:10
-
19:52
-
19:46
-
19:45
-
19:35
-
19:32
-
19:28
-
19:22
-
19:22
-
19:21
-
18:58
-
18:56