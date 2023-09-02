Спаллетти: Виалли всегда будет рядом со сборной Италии, он наш путеводный дух

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал о своём подходе к работе с национальной командой, а также о роли бывших игроков, особенно выделив Джанлуку Виалли, отметив, что тот станет для итальянцев путеводным духом.

«Я нахожу счастье в других. Я не могу быть счастлив, если не вижу счастья в окружающих меня людях. «Наполи» и неаполитанцы были моим счастьем. Тот, кто наденет футболку сборной, должен быть счастлив. Благодаря этому они смогут играть лучше.

У футболки сборной Италии важная история. Её может носить не каждый. Мы должны быть достаточно хороши и приносить пользу национальной команде. У нас есть несколько великих чемпионов, которые показали, что значит носить футболку сборной. Я думаю о Буффоне, Риве, Маццоле, Барези, Мальдини, Баджо. На днях я говорил с Марчелло Липпи, он дал мне важный совет. Эти чемпионы всегда будут с нами, как и те, кого уже нет, как Джанлука Виалли. Он всегда будет рядом, он наш путеводный дух», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

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