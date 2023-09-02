Спаллетти высказался о своём назначении на пост тренера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал своё назначение на этот пост, отметив, что у него исполнилась детская мечта.
«Спасибо федерации, что мне дали такое прекрасное задание. Быть здесь, на моей презентации в качестве главного тренера, это неописуемые эмоции, мечта, которая появилась очень давно. Мне было 11 лет, я попросил свою маму купить мне флаг Италии, чтобы я мог отпраздновать победу сборной над Германией в полуфинале. Теперь я верну этот флаг на поле, когда выйду на скамейку запасных. Мы должны надеяться, что подобная мечта возродится во всех детях, которые смотрят матчи итальянской сборной», — приводит слова Спаллетти с пресс-конференции журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии сменил Роберто Манчини.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
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