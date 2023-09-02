Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о своём секрете успеха

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал о своём подходе к работе, раскрыв свой секрет успеха в качестве журналиста, освещающего футбольные трансферы. Он считает, что, чтобы быть успешным, необходимо быть одержимым своей работой.

«Я переехал в Милан и каждый год стал проводить трансферный дедлайн в разъездах по шесть-семь часов. Я делаю это для посещения отелей или ресторанов, в которых встречаюсь с агентами, президентами или игроками. Именно так я создал свою сеть. Вот и вся история.

Единственный способ добиться успеха в такой журналистке – быть одержимым своей идеей. Ты должен заниматься этим каждый божий день», — сказал Романо в подкасте The Rest Is Football.

30-летний Романо является одним из самых известных и цитируемых инсайдеров мира.