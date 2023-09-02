Спаллетти рассказал о сотрудничестве в вопросах сборной с тренерами команд Серии A

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, что уже пообщался с некоторыми коллегами из клубов итальянской Серии A, так как считает, что между сборной и командами чемпионата не должно быть разногласий.

«Между сборной и клубами никогда не должно быть проблем. Я уже пообщался с некоторыми тренерами и игроками. Некоторые из тех, кто не попал в состав сборной, заслуживали того, чтобы узнать об этом до того, как список появился в СМИ. Сейчас у нас есть всего 150 футболистов, которых мы можем вызвать в сборную, но это не может быть нашим оправданием, у нас богатая история, и мы должны продолжать её.

Настоящая победа — это когда ты отправляешься на другой конец света и находишь людей, которые говорят: «Буффон, Италия». Вот это настоящая победа», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

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