Спаллетти объяснил, почему не вызвал Верратти и Жоржиньо в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, почему принял решение не вызывать в национальную команду полузащитников «ПСЖ» и «Арсенала» Марко Верратти и Жоржиньо.

«Нам нужны были игроки с международным опытом, но мне не нужно было слишком много футболистов, потому что мне пришлось бы с сожалением говорить им, что они не сыграют, и отправлять их на трибуны. Сейчас лишь начало сезона, поэтому не все получали игровое время. По этой причине я не вызвал таких игроков, как Верратти и Жоржиньо. Как правило, у нас должно быть правильное поведение, исходя из этого, я выбираю состав, а не из-за имён игроков», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Сборная Италии в сентябре проведёт два матча в рамках квалификации Евро-2024, в которых сыграет с Северной Македонией и Украиной 9 и 12 сентября.

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Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.