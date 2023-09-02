Владимир Федотов: ЦСКА продолжает искать усиление, время ещё есть

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможных трансферах красно-синих.

«ЦСКА продолжает искать усиление, есть ещё время. К ряду трансферов мы были близки, но произошёл какой-то сбой. Включились по другим кандидатурам. Посмотрим, как это будет развиваться», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Вчера, 1 сентября, ЦСКА объявил о подписании контракта с бразильским защитником Келлвеном. В текущем сезоне бразильской Серии А он провёл 15 матчей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету шесть игр и один голевой пас в розыгрыше Кубка Либертадорес — 2023.

В первых шести турах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА набрал 10 очков.