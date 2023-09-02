Федотов: Алан Дзагоев попросил тренировочное время и близок к заключению контракта

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о начале тренировок Алана Дзагоева с командой, а также о возможности заключения контракта с красно-синими.

«Алан попросил тренировочное время в составе команды. Очень близок к заключению контракта. Думаю, он работал в коллективе, тем более не посторонние ему. Игровую практику никто не отменял. Близок, я так понимаю, что не закончил со своей игровой деятельностью, ещё есть огромное желание поиграть в футбол. Может ли это быть ЦСКА? Пока об этом сложно говорить», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник провёл 397 матчей, в которых забил 77 голов. Дзагоев трижды становился чемпионом России (2013, 2014, 2015), а также по четыре раза выигрывал Кубок (2008, 2009, 2011, 2013) и Суперкубок России (2009, 2013, 2014, 2018).