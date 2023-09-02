Федотов: смотрим на Келлвена с воодушевлением — ЦСКА необходима помощь и свежая кровь

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о бразильском защитнике Келлвене, который присоединился к красно-синим в пятницу.
«Что касается Келлвена, человек только прилетел с другого континента. Он буквально четыре дня провёл в Москве. Ему нужно некоторое время для адаптации. Тем не менее он полностью заряжен! Смотрим на него с воодушевлением. Нам необходима помощь, нужна свежая кровь. Нашей команде нужна здоровая конкуренция. Это нормально. Тем более когда такой плотный и интенсивный график. Новичок выйдет с «Зенитом»? Мы оценим ситуацию. У нас есть ещё целый день, чтобы принять решение», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В воскресенье, 3 сентября, ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче 7-го тура РПЛ.
- 2 сентября 2023
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