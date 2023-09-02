«Челси» проиграл «Ноттингему» в матче 4-го тура АПЛ

Сегодня, 2 сентября, состоялся матч 4-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск.

В самом конце первой половины матча, на 48-й минуте, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга вывел «Ноттингем» вперёд. Этот гол стал первым для шведского форварда в составе «Форест». Во втором тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Итоговый счёт — 1:0 в пользу «Ноттингем Форест».

Эта победа позволила «Ноттингему» набрать шесть очков и подняться на девятое место в турнирной таблице. В активе лондонского «Челси» четыре очка и 11-я строчка в чемпионате.