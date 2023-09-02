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«Челси» проиграл «Ноттингему» в матче 4-го тура АПЛ

«Челси» проиграл «Ноттингему» в матче 4-го тура АПЛ
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Сегодня, 2 сентября, состоялся матч 4-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск.

В самом конце первой половины матча, на 48-й минуте, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга вывел «Ноттингем» вперёд. Этот гол стал первым для шведского форварда в составе «Форест». Во втором тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Итоговый счёт — 1:0 в пользу «Ноттингем Форест».

Эта победа позволила «Ноттингему» набрать шесть очков и подняться на девятое место в турнирной таблице. В активе лондонского «Челси» четыре очка и 11-я строчка в чемпионате.

Англия - Премьер-лига . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Эланга – 48'    
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