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В ЦСКА сообщили, что замена портрета Марио Фернандеса не связана с матчем с «Зенитом»

В ЦСКА сообщили, что замена портрета Марио Фернандеса не связана с матчем с «Зенитом»
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался по поводу замены портрета бывшего защитника армейцев Марио Фернандеса на стадионе «ВЭБ Арена».

«Не нужно искать здесь каких-то двойных смыслов. Данный коридор всего лишь одно из помещений нашего стадиона. Тут постоянно проходят какие-то работы, фотографии меняются. Это не было спланировано заранее. Здесь не нужно искать какого-то посыла к матчу с «Зенитом». Поменяли несколько изображений, не только это», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матч 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» состоится 3 сентября. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

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