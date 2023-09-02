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«Крылья Советов» возглавили таблицу РПЛ после победы над «Факелом»

«Крылья Советов» возглавили таблицу РПЛ после победы над «Факелом»
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Сегодня, 2 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучал — в 17:30 мск.

На 26-й минуте первого тайма в ворота воронежцев был назначен пенальти. Защитник гостей Игорь Калинин попал рукой по лицу бразильца Фернандо Констанцы. Полузащитник сам подошёл к 11-метровой отметке и точно послал мяч в ворота. Во втором тайме боснийский полузащитник хозяев Амар Рахманович увеличил преимущество «Крыльев», а спустя четыре минуты форвард Владислав Шитов забил третий гол в ворота «Факела», установив на табло итоговый результат.

Эта победа позволила самарскому клубу набрать 14 очков и подняться на первое место в турнирной таблице. «Крылья» опережают «Краснодар» по дополнительным показателям, но у «быков» есть матч в запасе. В активе воронежцев четыре очка и 14-я строчка чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Костанца – 28'     2:0 Рахманович – 66'     3:0 Шитов – 70'    
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